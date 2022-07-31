Yılmaz: “Uzmanlık veya Başöğretmenlik unvanları sınavla verilemez”

Aydın Yılmaz, eğitim camiasının uzun zamandır beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin kariyer basamaklarının düzenlenmiş olduğunu ifade ederek, “ 13/05/2022 tarihli Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge ile Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarının usul ve esasları belirlenmiş, eğitimler 18 Temmuz itibariyle başlamıştır. Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı 9 ana başlık ve 180 saatlik dersten, Başöğretmenlik Eğitim Programı 12 ana başlık ve 240 saatlik dersten oluşmaktadır. İki programın ilk dokuz başlığı ve ders içeriği aynı olmakla beraber dersler, öğretmenlerin pedagojik formasyon/tezsiz yüksek lisans veya başka adlar altında daha önce almış oldukları eğitim bilimleri dersleridir. Öğretmenlerimiz bu dersleri daha önce almış, bu derslerden başarılı olmuş ve sertifika/diploma almaya hak kazanmış, bununla da kalmamış KPSS'de bu içeriklerden sorumlu tutulmuş ve başarılı olmuşlardır. Hatta mesleğe başladıktan sonra aday öğretmenlik sürecinde öğretmenlerimize yeniden bu dersler anlatılmış ve sınav yapılmıştır. Sürekli olarak aynı içerikleri öğretmenlerimize anlatmak ve bu içeriklerden sınav yapmak akıl ve mantıkla ne kadar örtüşmektedir?” dedi.

"10 yılını tamamlayan öğretmenlere uzman, 20 yılını tamamlayanlara başöğretmenlik unvanı verilmeli"

Yılmaz, 10 yılını tamamlamış öğretmenlere sınavsız uzman, 20 yılını tamamlamış öğretmenlere başöğretmenlik unvanının verilmesine değinerek, “Bir yıl boyunca çalışan ve dinlenmeyi hak eden öğretmenlerimize tekrar tekrar aynı şeyleri anlatıp yetmezmiş gibi bir de sınav yapmak öğretmenlerimizin aklıyla alay etmektir. Öğretmenlerimizden 20-25 dakikalık 180-240 adet video parçasının izlenmesi istenmektedir. Öğretmenlerimiz sürecin yetişmesi için, uzman öğretmenlik için günlük en az 3,6 saati (180 saat-50 gün), başöğretmenlik için en az 3,75 saati (240 saat-64 gün) ekran karşısında geçirmek durumundadırlar. Tatil döneminde öğretmenlerimiz neden böyle bir angaryayla karşı karşıya bırakılmıştır? Öğretmenlik Meslek Kanunu 14.02.2022'de çıkarılmıştır. Kanunun üzerinden beş ay geçtikten sonra harekete geçilmesi bakanlığın hazırlıksız olduğunu göstermektedir. Bu eğitimler 50-64 güne değil daha uzun bir zamana yayılabilirdi. Uzmanlık veya Başöğretmenlik unvanları sınavla verilemez. Öze Dönüş Hareketi olarak bu hususu daha önce de dile getirdik, dile getirmeye de devam edeceğiz. 10 yılını tamamlamış öğretmenlere sınavsız uzman, 20 yılını tamamlamış öğretmenlere başöğretmenlik unvanı verilmelidir” ifadelerini kullandı.