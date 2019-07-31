İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yine ayakkabı tabanı yine esrar

Sivas’ta 1 hafta içerisinde 2.

Sivas'ta 1 hafta içerisinde 2. kez ayakkabı tabanında gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında Jandarma narkotik köpeği Geçim'in şüphelendiği bir şahsın ayakkabılarında inceleme yapıldı. Yapılan aramada kişinin ayakkabı tabanlarında zulalanmış 332 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kişi gözaltına alındı.


Öte yandan Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen diğer uygulamalarda, 3 narkotik, 16 kaçakçılık, 1 tarihi eser kaçakçılığı ve 3 göçmen kaçakçılığı tespit edildi. Uygulamalarda 2 bin 400 adet bandrolsüz sigara, 398 gram esrar ele geçirildi. Kaçak mültecilerle birlikte 136 şüphelinin ifadesine başvuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.