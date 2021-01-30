İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.


Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Karayolunun kapatılmasıyla tır sürücüleri araçlarını ilçe girişinde park etti. Polis ekipleri tarafından ise araç geçişine izin verilmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.