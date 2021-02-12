Yoğun kar yağışına karşı kriz merkezi oluşturuldu

SCADA Merkezi'nde bir kriz masası oluşturan şirket, 12 adet mobil jeneratörü yakıtları ile birlikte her an kullanıma hazır bir şekilde bekletiyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat'a elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), meteorolojiden gelen uyarılar üzerine alarm durumuna geçerek saha ekiplerini güçlendirdi. ÇEDAŞ'ın Enerji Timleri alarm durumuna geçerek sahada yerlerini alırken, olası kesinti ve arızalara karşı daha hızlı müdahale yapılabilmesi için araç ve ekipman takviyesi de yapıldı. Hafta sonundan itibaren Türkiye'de pek çok ili etkisi altına alması beklenen sert kış şartlarına karşı merkez ve ilçe ambarlarındaki malzeme miktarlarının da kontrol edildiğini söyleyen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “539 saha çalışanından oluşan 245 ekip için acil durumlar göz önüne alınarak vardiyalarında gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu ekiplere ilave olarak 28 kişiden oluşan 14 ekip kademeli şekilde arıza onarım görevine destek vermek üzere görevlendirildi. Olumsuz hava koşullarında oluşacak acil durumlara karşı oluşturduğumuz destek ekiplerimizin de planlamaları yapıldı” dedi.

ÇEDAŞ olarak 5 paletli kar aracı, 3 kar motosikleti, 5 kablo test aracı, 38 adet sepetli platform, 1 adet 4x4 hidrolik platform, 93 adet 4x4 arazi aracı, 3 kamyon, 3 kamyonet, 9 mobil vinç ile bölgede hizmet verdiklerini kaydeden Kıvılcım, “Tüm araçların kışlık bakımları önceden yapılmış durumda. Ayrıca olası ilave araç veya iş makinesi ihtiyacı olması halinde anlaşmalı olduğumuz firmalar bulunmakta olup, ivedi şekilde araç temini sağlayabilme imkânımız da mevcut” diye konuştu.

12 mobil jeneratör hazır bekletiliyor

Bu arada ÇEDAŞ, hava muhalefeti nedeniyle müdahale zorluğu yaşanabilecek arızaları göz önünde bulundurarak 4 adet 50 kVA üzeri, 8 adet 50 kVA altı güçte toplam 12 adet mobil jeneratörü de yakıtları ile birlikte kullanıma hazır şekilde bekletmeye aldı. SCADA merkezinde (Uzaktan Kontrol, Kumanda ve Veri Toplama Sistemi) bir kriz masası oluşturan ÇEDAŞ, ekiplerine gerekli uyarıları göndererek ön tedbirler alınmasını sağladı. Hava tahmin raporları çerçevesinde paletli kar araçları ve kar motosikletlerinin konumlandırılmasını da yapacak olan şirket, Enerji Timlerini de alarm durumunda bekletiyor.