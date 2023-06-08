Yoğun yağışlar ekili arazilerde hastalığı beraberinde getirdi

Ülke genelinde devam eden yağışlardan nasibini alan Sivas'ta ekili arazilerin yüzde 20'sinde septoria hastalığı görüldü.

Sivas'ta haziran ayında da etkisini gösteren yağışlar nedeniyle ekili tarım arazilerinde septoria hastalığı görüldü. Halk dilinde yaprak leke hastalığı olarak bilinen septoria, ürünlerde tane kaybına neden oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, hastalığın yoğun yağışlardan kaynaklı olduğunu ifade ederek, “Sivas'ta 2023 yılında aşırı yağışlardan dolayı hububat ürünlerimizde septoria dediğimiz yaprak leke hastalığı oluştu. Sivas'a baktığımızda bu yüzde 15 ila yüzde 20 oranında septoria hastalığı oldu. Hava şartları müsaade ettiği zamanlarda çiftçilerimiz ilaçlamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi ekinler mükemmel, çiftçimizin istediği gibi ama kısmen yaprak lekesi hastalığı oluşmuş durumda” dedi.

“Belirli oranda tane kaybına neden oluyor”

Çiftçilerin araziye girmekte zorlandığını söyleyen Çetindağ, “Bu hastalık belirli oranda tane kaybına neden oluyor. Bunun önüne geçilememesinin sebeplerinden bir tanesi çiftçilerimizin araziye girememesi. Haziran ayına girmemize rağmen hemen hemen her gün yağış oluyor. Bu nedenle çiftçilerimiz araziye giremiyor. Çiftçilerimiz mümkün olduğunca hem pas hastalığıyla ilgili hem de septoria ile ilgili ilaçlama yapabilir. İlaçlandığı zaman bunun faydasını görecekler. İlaçlama yapıldığında yüzde 2 kaybı olabilir ama yapılmadığında yüzde 30'a, yüzde 40'a varan tane kaybı oluşabilir. Çiftçilerimiz de fırsat buldukça ilaçlamaya çalışıyor. Ama genel olarak baktığımızda buğdayımız ve arpamız Sivas'ta dolu dolu yetişiyor” ifadelerini kullandı.

“Yıldızeli ilçemizde 250 dönüm arazi hasar gördü”

Yıldızeli ilçesinde oluşan sel nedeniyle ekili tarım arazilerinin zarar gördüğünü dile getiren Çetindağ, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yağmurlardan dolayı bazı tarım arazilerinde hasar oluşuyor. Yıldızeli ilçemizde şeker pancarı ekili olan arazilerimizde yağış sonrası oluşan sel nedeniyle 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Bununla ilgili hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Sivas genelinde verim açısından güzel bir yıl geçireceğimizi umut ediyorum. Hasat zamanına kadar bu şekilde devam ederse çiftçilerimizin yüzü gülecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.