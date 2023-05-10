Yol kenarında yetişiyor, hem kanseri önlüyor

Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisi baharın gelmesiyle kendisini gösterdi. Mayıs ve Haziran aylarında yabani otların arasından tek tek seçilerek toplanan madımağın hasadına da başlandı. Faydası saymakla bitmeyen, madımak bitkisi Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, Madımak bitkisinin yapılan araştırmalar sonucunda meme kanseri hücrelerinin hatlarındaki canlılığı azaltıcı bir etki bulunduğu ve sağlıklı beslenme konusunda önemli bir bitki olduğunu dile getirdi.

“Araştırmaların artması gerekiyor”

Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, yöresel bitkilerin üzerinde yapılan araştırmaların artması gerektiğini söyleyerek, “Anadolu'dan çıkan yaklaşık 9 bin tane bitki var ve bu bitkilerin kendiliğinden çıkan yaklaşık 3 bin tanesi ülkemizde. Sivas yöresinde yol kenarında özellikle tarla içinde bulunan bitkilerinden bir tanesi de Madımak. Herkesin Mayıs ve Haziran aylarında toplamak için yarıştığı, kadınların özellikle bu konuda hevesle topladığı bir bitki. Bu bitkinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri tarafından madımak bitkisinin kanser için faydası var mı diye bir araştırması yapıldı. Meme kanseri hücrelerinin hatlarındaki canlılığı azaltıcı bir etki bulundu. Bu tarzda çok fazla araştırmaya ihtiyaç var. Özellikle adlarını bildiğimiz yöresel olarak diye değerlendirdiğimiz bu bitkilerin üzerinde araştırmaların arttırılması gerekiyor. Onun haricinde sağlıklı beslenmede de yeri çok önemli. Özellikle Sivas gibi daha çok sebzeden uzak olduğumuz Anadolu bölgelerinde bizim için çok kıymetli. Çorbalarda bulgurlu çorbası yapılıp kışın sıcak bir şekilde tüketilebilir. Aynı zamanda yazın yoğurtlu çorbası tercih edilebilir” dedi.

“Porsiyon miktarı önemli”

Uçar, madımak yemeklerinde porsiyon miktarının önemine değinerek, fazla tüketildiğinde negatif bir etki oluşturabileceğini söyleyerek, “Madımak bitkisi, tansiyonu arttırıcı bir etkisi var mı gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Biz Sivaslılar biraz yağlı yemek yapmayı seviyoruz galiba. Bu yüzden madımağı yaparken çok fazla et ya da çok yağlı yaptığınızda tabii ki bunun etkisinden dolayı kişiyi negatif etkileyebiliyor. Ya da porsiyon miktarı önemli, çok fazla yerseniz yanlış etki oluşturabilir. Madımak aslında bir bitki ve bu konuda bir kararında tüketildiğinde negatif bir etki oluşturacak durumda değil. Biz tansiyon hastalarımızda da kullanıyoruz. Kısacası madımağın sağlıklı beslenmede bir yeri var mı sorusuna evet diyebiliriz, kanser hastalığında önleyici çalışmaların yapılmış olması da pozitif bir avantaj. Aynı zamanda sebze tüketiminizi arttırabilme adına mevsiminde ve daha sonrasında sağlıklı bir şekilde buzlukta saklayarak da kullanabileceğimiz bir opsiyon” ifadelerini kullandı.