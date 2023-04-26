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Yola fırlayan ayı telef olurken bir aracı da hurdaya çevirdi

Sivas’ta yola fırlayan ayı bir otomobilin çarpmasıyla telef oldu, ayıya çarpan araç ise hurdaya döndü.

Sivas'ta yola fırlayan ayı bir otomobilin çarpmasıyla telef oldu, ayıya çarpan araç ise hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde yaşandı. A.Y. idaresindeki 54 AFY 523 plakalı Seat otomobil seyir halindeyken biranda önüne bir ayı çıktı. Duramayan sürücü ayıya çarptı. Kazada ayı telef olurken araçta hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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