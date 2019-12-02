Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı:1 ölü

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün kar küreme aracıyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde meydana geldi. Kar küreme çalışması yapan Kara Yolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçe, A.K. yönetimindeki 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada otobüsün muavini 42 yaşındaki Zeki Ak araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkaramayınca durum İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı muavin, İmranlı İlçe Hastanesine sevk edildi. Yaralı muavin hastaanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.