Yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gölova İlçesinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. E.A. (28) yönetimindeki 69 AB 328 plakalı yolcu otobüsü Gölova Köprüsü'ne geldiği sırada buzlu ve kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton kolonuna çarptı. Çarpmayla birlikte araç içinde bulunan 2'si ağır toplamda 9 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.