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Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya uçan ford marka otomobilin içerisinde ki 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya uçan ford marka otomobilin içerisinde ki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi geçişinde meydana geldi. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan M.D. yönetimindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü ile araçta bulunan eşi M.D. yaralandı. Yaralılar İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri tarafından bulundukları araçtan çıkartılarak ambulans ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından araçta bulunan bayan yolcu Sivas'a sevk edildi.

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