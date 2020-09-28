İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı

Sivas’ta yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

Sivas'ta yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde merkeze bağlı Karaçayır köyü yolunda gerçekleşti. Sivas'tan Karaçayır köyü istikametine gitmekte olan 58 AAJ 902 plakalı Ford marka otomobil bilinmeyen bin nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan O.E. yaralanırken Muhammet Furkan Alıncak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı O.E. ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.