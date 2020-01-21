Yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldular

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Asarcık köyünde idrar yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanan Halil Kale (75), ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak hastaneye götürüldü.

Dün gece saatlerinde Sivas merkeze bağlı Asarcık köyünde idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan 75 yaşındaki Halil Kale isimli vatandaş acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy yolu kapalı olduğundan dolayı köye gidemeyen sağlık ekipler durumu Sivas İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen karla mücadele ekipleri kapalı olan köyün yolunu açarak, sağlık ekiplerinin köye ulaşımını sağladı. Daha sonra idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan 75 yaşındaki Halil Kale tedavi edilmek üzere ambulansa Numune Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.