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Yönetim odasında okeye ceza

Sivas’ta bir apartmanın yönetim odasında okey oynadıkları tespit edilen 7 kişiye toplamda 6 bin 832 TL ceza kesildi.

Sivas'ta bir apartmanın yönetim odasında okey oynadıkları tespit edilen 7 kişiye toplamda 6 bin 832 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri şehir içerisinde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Apartmanın yönetim odasında okey oynarken yakalanan 7 kişi hakkında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarını ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 6 bin 832 TL ceza tutanağı düzenlendi.

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