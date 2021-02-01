Yönetim odasında okeye ceza

Sivas'ta bir apartmanın yönetim odasında okey oynadıkları tespit edilen 7 kişiye toplamda 6 bin 832 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri şehir içerisinde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Apartmanın yönetim odasında okey oynarken yakalanan 7 kişi hakkında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarını ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 6 bin 832 TL ceza tutanağı düzenlendi.