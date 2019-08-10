Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı

Sivas’ta Kurban Bayramı arifesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı’nda yoğunluk oluşturdu.
Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu. Mezarların başında dua eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu.
Ziyaretçi akınına uğrayan Yukarı Tekke Mezarlığı'nda vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği mekanlardan birisi de Abdulvahabi Gazi Türbesi oldu. Türbeye girerek dua etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.