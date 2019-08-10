Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu. Mezarların başında dua eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaretçi akınına uğrayan Yukarı Tekke Mezarlığı'nda vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği mekanlardan birisi de Abdulvahabi Gazi Türbesi oldu. Türbeye girerek dua etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.