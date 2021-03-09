Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tren garında

Geçtiğimiz aylarda performans sürüşlerine başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hız kesmeden test sürüşlerine devam ediyor. Ankara ile Sivas arasını 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren Projesinde sona yaklaşılıyor. Yüksek Hızlı Tren Ocak ayında Sivas'a ulaşarak performans testini başarıyla tamamlamıştı. Bugün ise Kırıkkale ilinin Balışeyh ilçesinden yola çıkan Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tarihi tren garına giriş yaptı. Hızlı Tren projesinde görev alan çalışanlar ise büyük bir heyecanla treni karşıladılar. Çalışanlar Yüksek Hızlı Trenin önünde fotoğraf çekinmeyi de unutmadı. Yüksek Hızlı Trenin 3 ay daha test sürüşlerine devam edeceği öğrenildi.

“Tarihi bir gün yaşıyoruz''

Ulaştırma Memur Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüksek Hızlı tren ilk defa şehir merkezine geldi. Şu görüntü muhteşem bir görüntü. İnsanlar şimdi buradan Sivas'a uçakla yarışır hale gelecek tam bitince. 250 kilometre hızla tam çıktığı anda burası Yüksek Hızlı Tren Sivas'tan sonrakilerde Hızlı Tren. Uçakla yarışır hale geldiğimiz anda ne yapacak iş adamı. İstanbul'dan çantasını alacak Sivas'a yatırımlara gelecek, buradaki kardeşlerimiz İstanbul'da ki kardeşlerimiz sılayı rahimden Sivas'a gelecekler. Ekonomik anlamda Sivas'ın lokantasıyla, çarşısıyla, el sanatlarıyla, Divriği Ulu Cami ile Sivas'ın kalkınacağına inanıyorum. Tarihi bir gün yaşıyoruz'' dedi.