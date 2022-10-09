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Yüksek lisans öğrencisine ödül

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yüksek lisans çalışmalarına devam eden öğrenci İzel Perkitel, “Graduate Student Award-Lisansüstü Öğrenci Ödülü"ne layık görüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yüksek lisans çalışmalarına devam eden öğrenci İzel Perkitel, “Graduate Student Award-Lisansüstü Öğrenci Ödülü"ne layık görüldü.


Pertikel, Polonya'da gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli toplantılarından birisi olan “E-MRS 2022 Fall Meeting” toplantısında yüksek lisans tezi ile ilgili yaptığı sunumla ödüle layık görüldü.


Ödül; 2023 yılında gerçekleştirilecek epitaksi ile ilgili uluslararası bir toplantıya katılım masraflarının COST Projesi tarafından desteklenmesini içeriyor.

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