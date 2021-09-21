Yüksekokulda eğitime başlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim-öğretime başladı.

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini aldı. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümüne öğrenci alarak eğitim-öğretime başlayan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 1 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi bulunuyor. Yüksekokulda, bölümün öğrencileri için bilgisayar laboratuvarları da oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Yüksekokulumuza ilk kez öğrenci almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra yapacağımız çalışmalarla başka bölümlere de öğrenci kazandıracağız. Okulumuzun faaliyete geçmesi sadece eğitim açısından önemli değil. Şarkışla'nın sosyo-kültürel ve ekonomik hayatına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Okulumuzun faaliyete geçmesinde emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.