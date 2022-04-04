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Yüksekokulda nefes kesen tatbikat

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.


Gürün Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince Gürün Meslek Yüksek Okulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrencilere yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Yangına müdahale, tahliye eğitimleri verildi.


Felaket yaşanmadan evvel koruyucu tedbirlerin alınması gerektiği belirten Gürün Belediyesi İtfaiye Amiri Bülent Ayyıldız, “Yangın söndürme ve kurtarma esnasında sakin olunmalı, yangın butonuna basılarak çevreye duyurulmalı. İtfaiye ekipleri aranarak bir an evvel haber verilmelidir.” diye konuştu. Tatbikatın senaryosu gereği okulda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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