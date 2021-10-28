Yunus Emre vefatının yıl dönümünde anıldı

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli şairlerinden birisi olan Yunus Emre, vefatının 700'üncü yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenen programda anıldı.

İl Müftülüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Vekili Adil Nas, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Meftuni Yekeler, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üniversite ve ortaokul öğrencilerinin sahne aldığı programda, Yunus Emre'nin şiirleri ve ilahileri seslendirildi.

Program sonunda Vali Vekili Nas, öğrenciler adına Mahmut Demir'e, musiki korosu adına Kazım Yiğiter'e plaket ve çiçek takdim etti.