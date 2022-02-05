Yusuf Tokuş: “Futbolcularıma güveniyorum”

Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da teknik direktör Yusuf Tokuş, Bayburt İl Özel İdarespor ile oynayacakları maça ilişkin, “Bu müsabakadan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum” dedi.

Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında deplasmanda Bayburt İl Özel İdarespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Yusuf Tokuş, oynanacak olan Bayburt maçına ilişkin açıklamada bulundu. Tokuş, “Bayburt Özel İdarespor maçına hafta başından itibaren iyi hazırlanıyoruz. Takım olarak artık ben ve oyuncularım Bayburt Özel İdarespor maçına odaklandık. Rakibimizin durumu ve konumu belli bize puan olarak da çok yakınlar ve onlar da play-off'un içine girmek istiyorlar. Bu önemli müsabakada birçok oyuncumuz eksik, sarı kart cezalı oyuncularımız var. Tabii ki biz bahane aramıyoruz. Ben inanıyorum ki bu maçta oynayamayacak arkadaşlarımızın yerine oynayacak diğer arkadaşlarımız bu arkadaşlarımızı aratmayacak. Bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bu müsabakadan da iyi bir sonuçla ayrılacağız. Biz de taktiksel çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” dedi.

“Taraftarı stadyuma davet ediyorum”

Tokuş, yarın oynanacak olan maça taraftarları davet ederek, “Saha ve seyirci avantajı ile kazanmak istiyoruz. Bayburt İl Özel İdarespor karşılaşmasına tüm Sivaslı taraftarları davet ediyorum. Tabii ki hava soğuk ama biz oynayacağımız futbolla taraftarlarımızı ısıtacağımıza inanıyorum. Taraftar desteği ile kazanmak istiyoruz. Zevkli ve çekişmeli bir maç olacağına da inanıyorum. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum ve bu zorlu 90 dakikadan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.