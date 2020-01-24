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Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan Güzeloğlan baraj göletinin yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Güzeloğlan baraj göletinin yüzeyi buzla kaplandı. Buru fırsat bilen vatandaşlar yaz aylarında yüzmeye korktukları göletin üzerinde yürüdüler.


Sivas'ta kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezine uzaklığı 86 kilometre olan Altınyayla ilçesinde hava sıcaklığı geçtiğimiz gece sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğuk hava ile birlikte Güzeloğlan köyünde bulunan Güzeloğlan Baraj göletinin yüzeyi kısmen buz tuttu. Köyde yaşayan vatandaşlar gölün donmasını fırsata dönüştürüp, yaz aylarında yüzmeye korktukları baraj göletinin üzerinde yürümenin keyfini çıkarttı. Köyün gençleri donan gölün üzerine taş atarak buzun sağlamlığını test etti.

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