İhlas Haber Ajansı

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Yüzük parmağına sıkıştı, imdadına itfaiye koştu

Sivas’ta yaşlı adamın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Sivas'ta yaşlı adamın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.


Sivas kent merkezinde yaşayan ve şeker hastalığı bulunan N.K. isimli yaşlı adamın parmakları şişince parmağına takılı yüzük sıkıştı. Yaşlı adam yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkartamayınca Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri titiz ve ince bir çalışma ile sıkışan yüzüğü çıkardı. Mini spiral makinesi ile kesilerek çıkarılan yüzük sonrası yaşlı adam rahat bir nefes aldı.

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