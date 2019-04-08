Yıl dönümü dolayısı ile planlanan "Yüzyıl Önceki Ruhla Biz Bize" sohbet programları başladı.

Kongre Müzesinde Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Yüzyıl Önceki Ruhla Biz Bize" sohbet programlarında ilk konu eğitim olarak belirlendi. Bu kapsamda Sivas Valisi Salih Ayhan, anaokulu öğretmenlerini misafir edip, talep, öneri ve fikirlerini dinledi. Vali Salih Ayhan; "Sizler, okulun öncesi değil; okulun ta kendisi hatta temelisiniz, ilk eğitim neferleri olarak nazarımda çok kıymetlisiniz. Çocuk ailesinden sonra ilk sizle tanışıyor ve ilk size emanet ediliyor. İnsan insanın gölgesinde yetişir derler, onlara ilk gölgesi sizlersiniz. Mayayı siz çalıyorsunuz başka bir tabirle. Verdiğiniz her eğitim onu ilkokula taşıyor. Bu sebeple, 'eğitim' konusunda ben çok hassassım, siz eğitimcilerin de en az benim kadar hassas olduğunu düşünüyorum. Birlikte bu şehirde çok şey başarabiliriz. Ama sadece bizimle olmaz, geliştireceğimiz yeni projelerle velilerimizi de bu takımın fertleri yapacağız." dedi.

Ayhan; "Bu mekanı seçtik, çünkü; yüzyıl önce bağımsızlığımızı, bir ve beraber olmamızı, ortak bir amaç etrafında kenetlenmemizi sağlayan kararlar bu salonda alındı. Şimdi de ortak paydamız olan her alanda geleceğimize ışık tutacak farklı fikirleri dinlemek gayemiz. Bu gaye etrafında, ilerleyen zamanlarda farklı eğitimcileri, farklı meslek guruplarını misafir ederek, doğru ve isabetli kararlarla geleceği birlikte inşa etmek istiyoruz." Şeklinde konuştu.