Zamana meydan okuyan ev, tavanı ile dikkat çekiyor

Sivas'ın Ulaş ilçesi Yenikarahisar köyünde bulunan 1.5 asırlık ev zamana meydan okurken ‘Çatma' yöntemiyle yapılan tavanı sayesinde, içerisinde yaşayanları yazın serin kışın ise sıcak tutuyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı 16 kilometre olan Yenikarahisar köyünde bulunan yaklaşık 150 yıllık ev görenlerin dikkatini çekiyor. Sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü ile bilinen ardıç ağacından yapılan ev ‘Çatma' yöntemiyle inşa edilen tavan yapısıyla da görenleri şaşırtıyor. Yapımının ardından geçen 1.5 asra rağmen hala ayakta duran evin depreme de dayanıklı olduğunu söyleyen Süleyman Kösedağ, babaannesinin babasından kendisine kalan bu evde 66 yıldır yaşadıklarını söyledi. Kösedağ ailesi kışın sıcak yazın ise serin olan bu eve gözü gibi bakıyor.

Depreme dayanıklı, beton evden daha sağlıklı

Süleyman Kösedağ, yaşadıkları asırlık evin depreme dayanıklı olduğunu ifade ederek, “Bu ev benim babaannemin babasından kalma. Aşağı yukarı 1.5 asır önce ardıç ağacından yapılmış. Bu tavan sistemine biz burada ‘Çatma' diyoruz. Ardıç ağacı çok dayanıklı. Bu ev kışın sıcak yazın çok serin olur. Beton evlerden daha sağlıklı. Depreme çok dayanıklı. Üzerinde de bir metreyi geçkin bir toprak vardır. Toprakta sıcaktan soğuktan koruması için. Babam burada doğdu büyüdü. Babamdan önce dedem yaşamış burada. Ben 66 yaşına girdim, doğma büyüme buradayım” dedi.