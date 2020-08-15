Zamana meydan okuyan köprüde, restorasyon çalışmaları başladı

Sivas'ın Divriği ilçesinde Çaltı çayı üzerine inşa edilen tarihi Kız Köprüsünde restorasyon çalışmaları başladı.

Divriği ilçesinde Çaltı çayı üzerinde sarp kayalar arasına inşa edilen, tarihi ‘Kız Köprüsü' zamana meydan okuyor. Kitabesi bulunmayan köprünün Mengücekler döneminde çay üzerine inşa edildiği ve İpek yolu güzergahında olduğu düşünülüyor. Kesme taş ve moloz taştan yapılan yaklaşık 70 metre uzunluğundaki gizli kalmış tarihi köprüde restorasyon çalışmaları başladı. Divriği Belediyesinin girişimleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlanan restorasyon çalışmasının yaklaşık 3 ila 6 ay sürmesi planlanıyor. Köprüde kullanılan taşların özenle kesilmiş olması ve yerleştirilmesiyse gününüzde inşa edilen yapıtlara örnek olacak düzeyde. Öte yandan tarihi Kız Köprüsü Cumhuriyet Döneminde Nuri Demirağ, tarafından yaptırılan tren köprüsü ile tarih sever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, köprüde restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, “Her taraf tarih olunca önce Vakıfların onardığı tarihler var, Kültür Bakanlığının, özel idarenin ve belediyenin var. Bizde yıllar önce kara yollarına tarihi köprülerimizi kurtaralım demiştik. Çünkü onlar ipek yolunun devamı köprüler. Şuana kadar 3-4 tanesi onarılmıştı. Bu senede de Cürek'de ki ve Kız köprüsü dediğimiz Divriği'nin hemen yanı başındaki köprümüz restorasyona girdi. İnşallah kullanılacak ve daha güzel bir hale gelecektir. Bunlar eski ipek yolu köprüleri olduğu için Mengücekler döneminde mi yapıldı yoksa daha sonramı bilemiyoruz. Ama çok eski. Burada önemli olan bir şey daha var. Eski kız köprüsü dediğimiz köprünün yanın da bir de Cumhuriyet Dönemi Nuri Demirağ tarafından yaptırılan bir köprü var” dedi.