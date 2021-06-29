Zara Kaymakamı Meriç Dinçer görevine başladı

Sivas'ın Zara ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer, görevine başladı.

Samsun'a bağlı Salıpazarı Kaymakamlığı görevinden Zara Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer, 1989 yılında Tokat'ın Turhal İlçesinde doğdu. 2014 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden, 2017 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden mezun olan Dinçer, 2015 yılında Turhal Belediyesi Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat Valiliği Kaymakam adaylığı, Samsun'un Havza, Tokat'ın Turhal ilçelerinde Kaymakam refikliği görevlerini ifa eden Dinçer, 2019 yılında Samsun'un Salıpazarı Kaymakamı olarak atandı. Sivas'ın Zara ilçesine Kaymakam olarak atanan Dinçer, 28 Haziran tarihi itibariyle görevine başladı.