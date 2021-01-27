Zara'da doğaya yem bırakıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bırakıldı.

Kaymakam Mehmet Sayın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çördük, Sivas Şube Müdürü Okan Gün, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımı ile kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yaban hayvanlarının hayatta kalmaları amacıyla Şafaklı ve Ahmethacı köylerinde doğaya yem bırakıldı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "Gerek şehirlerde gerekse kırsalda sokakta ve doğada yaşayan hayvanlar bizlerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Avlanmaktan ziyade yaşatmamız gereken yaban hayvanları için seferber olmak zorundayız. Dağlarda zorlu kış şartlarına maruz kalan yaban hayvanlarına mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz” dedi.