Zara'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Engelsiz Yaşam ve Rehabilatasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Zara Belediyesi tarafından eski Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi yerine yapılan Engelsiz Yaşam ve Rehabilatasyon Merkezi'nin açılışı; Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, AK Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve diğer il protokolü üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan,"Bu okulları özel sektör ve kamu açabiliyor ama ilk kez bir belediye ticari amacı olmadan şirketi üzerinden bir rehabilitasyon merkezi açıyor, kar amacı gütmüyor. Bu çok önemli bir hizmet, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ise,"Sosyal devlet sorumluluğunun gereksinimleri en iyi bir biçimde yerine getirilmektedir. Bizde sosyal yardımlaşma vakfımız kanalı ile vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve taleplerine cevap vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde merkezin açılışı gerçekleştirildi.