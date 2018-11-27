Zara'da öğrenciler yararına kermes

İlçedeki millet bahçesi içerisindeki, millet konağında gerçekleşen kermes içeriğinde süs eşyaları yöresel lezzetler ve el işi sanatları iki gün boyunca ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Zara İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit,"Kermes yapmaya geçen yıl başladık. Bu ikinci yılımız ve gelenek hale getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz. Bu kermesi düzenlerken 100'e yakın veliye ulaşıp yardım ve desteklerini aldık. Kermes yapma amacımız kazandıklarımızı özellikle yurtta kalan okulumuzdaki durumu olmayan öğrencilerimize yardım etmek ve onları mutlu etmek nihayetinde biz büyük bir aileyiz."diye konuştu.