Zara'da ön ödemeli su sayacı uygulamasına geçilecek

Sivas'ın Zara ilçesinin köylerinde içme suyu konusunda sorun yaşanmaması amacıyla ön ödemeli su sayacı uygulaması hayata geçirildi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, projenin ilk uygulamaya geçirileceği köy olan Canova'da birtakım temaslarda bulundu.

Köylülerle bir araya gelen Kaymakam Sayın, daha önce hazırlık çalışması yapılan ve Zara'nın köylerinde ilk defa uygulanacak olan ön ödemeli su sayacı projesi ile ilgili çalışmada sona gelindiğini ifade etti. Projenin hafta başında Canova köyünde uygulamaya geçirileceğini belirten Sayın, köyde isale hattının yenilenmesi çalışmalarında da sona gelindiğini dile getirdi.

135 köy ve 226 mezrası bulunan Zara'da ön ödemeli su sayacı uygulaması ile yoğun kullanımdan dolayı su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama ilerleyen süreçte Zara'nın özellikle yoğun nüfusa sahip köylerinde de hayata geçirilecek.