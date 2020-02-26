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Zara'da sahte içki ele geçirildi

Sivas’ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.


Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler tarafından “Alkol” kod ismi ile gerçekleştirilen operasyonda, 2 iş yerinde pet şişelerde depolanmış 10 litre sahte Votka, 2 litre viski ve 0,5 litre anason ele geçirildi. Her iki iş yerinin sahipleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.

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