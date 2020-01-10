Zara'da "Sınav Hazırlığında ve Meslek Tercihinde Hedef Belirleme" semineri

Sivas'ın Zara ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sınav Hazırlığında ve Meslek Tercihinde Hedef Belirleme" konulu seminerler düzenlendi.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD) tarafından Zara ilçesinde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sınav Hazırlığında ve Meslek Tercihinde Hedef Belirleme" konulu seminerler düzenlendi. Seminerler, Cumhuriyet Ünivesitesi Ahmet Çuhadıroğlu Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Seminerlere Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, ZASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ; Ali Akkaş, Kubilay Karaköse, Fikri Kaya ve Hüseyin Topkaya ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Seminerlerde, ZASİAD Kurumsal Eğitim Koordinatörü Aysel Kösegil ve Kariyer Planlama Uzmanı Nazik Kösegil öğrencilere sınava hazırlıkları ve kariyer planlamaları konularında bilgiler verdi.

ZASİAD Yönetim Kurulu üyesi Kubilay Karaköse, “Bugün Zara'da eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine kariyer planlaması ve hedef belirleme konusunda bir seminer düzenledik. Derneğimizin danışmanları ile birlikte öğrencilerimizin geleceklerine dokunma ve onlara eğitim vermek hedefimizdi. Öğrenci katılımı gayet iyi, 300'den fazla ortaokul öğrencisi katıldı. Öğleden sonra düzenlediğimiz lise öğrencilerine yönelik programa da yaklaşık 300 öğrencinin katımıyla güzel bir eğitim oldu.Biz ZASİAD olarak bu Yönetim döneminde tarım, hayvancılık, kültürel ve turizm konularında atılım yaparak Zara'ya daha çok dokunmak ve Zara'nın geleceğinde daha çok katkımız olsun istiyoruz” dedi.

Seminer, Belediye Başkanı Çelik'in ZASİAD Kurumsal Eğitim Koordinatörü Aysel Kösegil ve Kariyer Planlama Uzmanı Nazik Kösegil'e teşekkürlerini dile getirerek çiçek taktim etmesi ile sona erdi.