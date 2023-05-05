Zara'da TIMSS uygulaması düzenlendi

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık periyotlarla gerçekleştirilen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) kapsamında Sivas'ta ilk sınav uygulaması yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) koordinesinde Zara Şerefiye Vali Aydın Güçlü Ortaokulunda gerçekleştirilen sınava 8. sınıf öğrencileri katıldı.

Sınav, MEB Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Veri İzleme Daire Başkanlığı yetkilisi tarafından gerçekleştirildi.

Sınavın ikinci uygulaması ise 22-25 Mayıs tarihleri arasında Huzur İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Onbaşı Ramazan Nayır İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 5. sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapılacak.