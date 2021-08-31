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Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Erzincan Karayolu Sivas'ın Zara ilçesi girişinde yaşandı. Kazada, İ.D. yönetimindeki 45 ADG 651 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 35 PEK 87 plakalı otomobil kafa kafaya çapıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan İ.D, A.D, A.D, S.D, A.D. ile D.N.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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