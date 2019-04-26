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Zara'da yaşlılara hizmet projesi

Sivas’ın Zara ilçesinde hazırlanan ‘Yaşlılara Hizmet ve Evde Bakım Projesi’ uygulanmaya başlandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde hazırlanan ‘Yaşlılara Hizmet ve Evde Bakım Projesi' uygulanmaya başlandı.


Zara Kaymakamlığı tarafından 2018 yılında hazırlanan "Yaşlılarımıza Hizmet ve Evde Bakım Projesi" Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilerek, bu hafta itibariyle uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında devletin hassasiyetle takip ettiği vatandaşların evlerinin genel temizliği yapılarak daha sağlıklı şartlarda yaşamalarının temin edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Zara Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Bizi Bekleyen Birileri Var, Evde Kuaför Hizmeti Projesi" tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1351 yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşa kuaför hizmeti verildi.


Projeler hakkında bilgi veren Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, “ Kaymakamlığımız yakın zamanda "Sıcak Yemek Projesi" ile 200 vatandaşımıza daha ulaşarak sosyal hizmetlerine devam edecektir” dedi.

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