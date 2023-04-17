Zara'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Sivas'ın Zara ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi Zara Merkez Çarşı Camii'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi münasebetiyle yatsı namazından sonra ziyarete açıldı. Kılınan yatsı namazının ardından Kadir Gecesi münasebetiyle mevlit programı gerçekleştirildi. Program sonrası Sakal-ı Şerif tekbir ve salavatı şerifeler eşliğinde vatandaşların ziyaretine açıldı. İlçe Müftüsü Burhan Al, Zara'nın tarihi Merkez Çarşı Camii'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in her yıl düzenli olarak Kadir Gecesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.