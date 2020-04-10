Zaralı 200 çiftçiye yazlık tohum dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında 200 çiftçiye yazlık tohum dağıtıldı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 74 ton buğday, 10 ton korunga, 10 ton yonca, bir ton da silajlık mısır tohumu çiftçilere gerçekleştirilen dağıtım töreniyle teslim edildi.

Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, " Covit 19 salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamak önümüzdeki dönem için büyük önem taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının Pandemi niteliği kazanan Korona virüsle (COVİD-19) etkin mücadelesi kapsamında boş tarım alanları, nadas alanları ve bazı boş hazine alanlarında üretimin artarak sürdürülebilmesi maksadıyla 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Sivas'a 250 ton buğday tohumluğu tahsis etmiştir” dedi.

Dağıtım törenine; Kaymakam Mehmet Sayın, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş ile üreticiler katıldı.