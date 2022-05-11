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Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-1 kazanan kırmızı-beyazlılar finale yükseldi ve Kayserispor'un rakibi oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef alan şutunda top az farkla auta çıktı.


53. dakikada Eduardo'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.


78. dakikada Oğuz'un sol kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazından Diedhiou kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1


88. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'nin kafayla indirdiği topu Hakan filelerle buluşturdu. 1-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangonye, Caner, Ahmet Uğur, Ulvestad (Cofie dk. 90+9 ?), Hakan, Erdoğan (Sefa dk. 90+7 ?), Fajr (Goutas dk. 90+3 ?), Gradel, Yatabare (Konate dk. 90+3 ?)


Yedekler: Muammer, Felix, Camara, Kerem, Ziya, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Furkan (Tayfur dk. 60 ?, Oğuz dk. 71), Milinovic (Awazeim dk. 69), Juanfran, Borja, Fer, Novais, Efecan, Emre, Candeias (Efkan dk. 89 ?), Eduardo (Diedhiou dk. 72)


Yedekler: Yusuf, Musa, Ahmet, Umut, Fatih


Teknik Direktör: Felipe Mateos


Goller: Hakan (dk. 88) (DG Sivasspor), Diedhiou (dk. 78) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Ulvestad, Ahmet, Hakan (DG Sivasspor), Furkan, Candeias, Novais (Aytemiz Alanyaspor)

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