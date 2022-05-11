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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kayode topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.


13. dakikada Efecan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada ceza sahası içerisindeki Eduardo'nun şutu üstten auta çıktı.


21. dakikada Juanfran'ın topu ceza sahası içerisindeki Eduardo'ya gönderdi. Apindangonye erken davranarak Eduardo'nun önüne düşen topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.


43. dakikada ceza sahası içinde Juanfran'ın şutunda Ali Şaşal topu kornere çeldi.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangonye, Caner, Ahmet Uğur, Ulvestad, Hakan, Erdoğan, Fajr, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Cofie, Goutas, Sefa, Felix, Camara, Konate, Kerem, Ziya, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Furkan, Milinovic, Juanfran, Borja, Fer, Novais, Efecan, Emre, Candeias, Eduardo


Yedekler: Yusuf, Musa, Ahmet, Umut, Efkan, Diedhiou, Awazeim, Fatih, Oğuz, Tayfur


Teknik Direktör: Felipe Mateos


Sarı Kartlar: Ulvestad, Ahmet (DG Sivasspor)

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