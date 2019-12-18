Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1

Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor'u evinde konuk etti. Mücadele Esenler'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ilk maçtan 2-0 galip ayrılan Sivasspor tur atlayan ekip oldu.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alper Çetin, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

DG Sivasspor: Ali, Papp, Fatih, Ziya, Barış, Cofie (Uğur dk. 73), Traore, Armin (Aaron dk. 66), Emre, Erdoğan, Kone

Yedekler: Muammer, Can, Furkan, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Esenler Erokspor: Özgün, Erhan, Gökcan, Berkay, Sinan, Efe, Melih, Alper (Emirhan dk. 90 ?), Emre (Eray dk. 66), Halil, Abdurrahman

Yedekler: Hasan, Bilal, Talha, Burak, Eray

Teknik Direktör: Halit Üçkaleler

Goller: Alper (dk. 78) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Efe (Esenler Erokspor)