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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor'u evinde konuk etti. Mücadele Esenler'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ilk maçtan 2-0 galip ayrılan Sivasspor tur atlayan ekip oldu.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Alper Çetin, Hüseyin Aylak, Bersan Duran


DG Sivasspor: Ali, Papp, Fatih, Ziya, Barış, Cofie (Uğur dk. 73), Traore, Armin (Aaron dk. 66), Emre, Erdoğan, Kone


Yedekler: Muammer, Can, Furkan, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Esenler Erokspor: Özgün, Erhan, Gökcan, Berkay, Sinan, Efe, Melih, Alper (Emirhan dk. 90 ?), Emre (Eray dk. 66), Halil, Abdurrahman


Yedekler: Hasan, Bilal, Talha, Burak, Eray


Teknik Direktör: Halit Üçkaleler


Goller: Alper (dk. 78) (Esenler Erokspor)


Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Efe (Esenler Erokspor)

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