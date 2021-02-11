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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


34. dakikada Uğur'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu rahat bir şekilde kontrol etti.


36. dakikada Max'ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta Samba'nın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökan Bilir


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Samsa, Robin, Ahmet, Cofie, Kerem, Fayçal, Max, Erdoğan, Yatabare


Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Felix, Boyd, Ninga, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


FTA Antalyaspor: Boffin, Pereira, Eren, Doğukan, Nuri, Orgill, Fedor, Ribeiro, Silva, Gökdeniz, Bünyamin


Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Podolski, Serdar, Drole, İmeri, Hakan, Ali


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kart: Kerem (Sivasspor)

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