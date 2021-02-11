Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
34. dakikada Uğur'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu rahat bir şekilde kontrol etti.
36. dakikada Max'ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta Samba'nın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökan Bilir
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Samsa, Robin, Ahmet, Cofie, Kerem, Fayçal, Max, Erdoğan, Yatabare
Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Felix, Boyd, Ninga, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
FTA Antalyaspor: Boffin, Pereira, Eren, Doğukan, Nuri, Orgill, Fedor, Ribeiro, Silva, Gökdeniz, Bünyamin
Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Podolski, Serdar, Drole, İmeri, Hakan, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Kerem (Sivasspor)