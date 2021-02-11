Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırladı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan konuk ekip adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içerisindeki rakibinden topu kapan Bünyamin'in sert şutunda Samba kale önünde topun ağlara gitmesini önledi.
57. dakikada defanstan dönen topla buluşan Max'ın şutunu kaleci Boffin'in kontrol etti.
62. dakikada Orgill'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile hakem Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Ribeiro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
88. dakikada Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Doğukan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali topun filelere gitmesine engel oldu.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökan Bilir
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Samba, Robin, Ahmet, Cofie (Boyd dk. 75), Kerem (Felix dk. 65), Fayçal, Max, Erdoğan (Kone dk. 75), Yatabare
Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
FTA Antalyaspor: Boffin, Pereira (Ersan dk. 78xx), Eren, Doğukan (dk. 89 Sam), Nuri, Orgill (Podolski dk. 67), Fedor, Ribeiro (dk. 66 Hakan), Amilton (Serdar dk. 78), Gökdeniz, Bünyamin
Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, İmeri, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Ribeiro (dk. 62 pen.) (FTA Antalyaspor)
Sarı kartlar: Kerem (Sivasspor), Ersan, Boffin (FTA Antalyaspor)