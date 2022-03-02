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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük’ü ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada ceza sahası içerisinde Gredal topu arkadaşı Kayode'ye göndendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.


24. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in şutu kaleyi bulmadı.


28. dakikada Caner'in ceza sahasına ortasında Burak'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Camara, Erdoğan, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Yatabare, Gradel


Yedekler: Muammer, Uğur, Goutas, Sefa, Moussa, Henrique, Kerem, Koray, Özkan, Caner


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Caner, Durmaz, Biglia, Traore, Borini (Isaac dk. 44), Bistrovic, Musa


Yedekler: Utku, Emre, Münir, Samed, Balkovec, Alparslan, Adnan, Bahattin, Salibur


Teknik Direktör: Atılay Canel

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