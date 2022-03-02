Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük’ü ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada ceza sahası içerisinde Gredal topu arkadaşı Kayode'ye göndendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.
24. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in şutu kaleyi bulmadı.
28. dakikada Caner'in ceza sahasına ortasında Burak'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Camara, Erdoğan, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Yatabare, Gradel
Yedekler: Muammer, Uğur, Goutas, Sefa, Moussa, Henrique, Kerem, Koray, Özkan, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Caner, Durmaz, Biglia, Traore, Borini (Isaac dk. 44), Bistrovic, Musa
Yedekler: Utku, Emre, Münir, Samed, Balkovec, Alparslan, Adnan, Bahattin, Salibur
Teknik Direktör: Atılay Canel