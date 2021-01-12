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Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda D.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda D.G. Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kayode'nin şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.


13. Yunus ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


17. dakikada Yasin ceza sahası içerisinde topu kaleye göndermek istedi. Defanstan seken topu kaleci Vedat kontrol etmeyi başardı.


19. dakikada Traore ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu Yunus'a verdi. Yunus'un kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer çıkardı.


22. dakikada Yunus'un ceza sahası içerisindeki ortasında Sedat topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Muammer erken çıkarak topa hakim oldu.


35. dakikada Sinan ceza sahasının sol çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta topu direk kaleye gönderdi. Muammer güzel bir kurtarışla topu çıkartmayı başardı.


37. dakikada Cofie'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Yasin'in kaleci Vedat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


44. dakikada Okan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Şengül


D.G. Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Hakan, Yasin, Jorge Felix, Ninga, Kayode


Yedekler: Samassa, Ali, Kone, Appindangoye, Gradel, Yatabare, Erdoğan, Kerem, Barış, Fajr


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Adana Demirspor: Vedat, Okan, Tayyip, Semih, Mehmet, Traore, Gökhan, Yunus, Sinan, Sedat, Lanzafame


Yedekler: Emre, Dibba, İzzet, Mehmet, İsmail, Osman, Emircan, Tolga, Süleyman, Hasan


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Goller: Yasin (dk. 37) (D.G. Sivasspor), Yunus (dk. 44) (Adana Demirspor)

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