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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük’ü ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük'ü ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip yarı finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada ceza sahası içinde Musa'nın sert şutunda Felix'e de çarpan topu kaleci Ali Şaşal kontrol etmeyi başardı.


62. dakikada Gradel'in arka direğe ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.


69. dakikada Kerem'in penaltı noktasına pasında Yatabare topukla vurarak, topu ağlara gönderdi. 1-0


84. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Durmaz'ın uzun şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


86. dakikada Kerem'in ceza sahasına ortasında Yatabare'nin şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Camara, Erdoğan, Ziya, Hakan, Cofie, Felix (Kerem dk. 59), Kayode (Sefa dk. 80 ?), Yatabare, Gradel (Henrique dk. 90+4 ?)


Yedekler:, Uğur, Goutas, Moussa, Henrique, Koray, Özkan, Caner


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak (Balkovec dk. 66), Caner, Durmaz, Biglia, Touore (Münir dk. 65), Borini (Isaac dk. 44), Bistrovic (Salibur dk. 77), Musa (Emre dk. 65)


Yedekler: Utku Samed, Alparslan, Adnan, Bahattin


Teknik Direktör: Atılay Canel


Goller: Yatabare (dk. 69) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Sefa (Sivasspor) Burak, Isaac (Karagümrük)

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