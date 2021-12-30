Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Turu'nda DG Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü evinde ağırladı. Müsabakadan 2-1 üstün ayrılan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ariyibi'nin ortasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cem'in şutunda Muammer topu kontrol etti.
56. dakikada ceza sahasına giren Uğur'un pasında topla buluşan James'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 2-0
70. dakikada ceza sahası içerisindeki Azubuike'nin aşırtma vuruşunda Bahadır topu parmak uçları ile çeldi.
73. dakikada ceza sahası yayı içerisinden Şahverdi'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan
DG Sivasspor: Muammer, Camara, Caner, Ahmet, Uğur, Azubuike, Kerem (Cofie dk. 55), Fajr, Erdoğan (Kayode dk. 81 ?) Henrique, James (Yatabare dk. 88 ?)
Yedekler: Ali, Emre, Volkan, Özkan, Mehmet, Arda, Muhammed
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Bahadır, Alperen, Erdi, Murat (Sinan dk. 46) Yasin, Şahverdi, Ulaş (Abdullah dk. 46), Ariyibi (Muhammed dk. 73), Bartolomeu (Zahid dk. 60), Chaechhouhe, Cem (Sıtkı dk. 73)
Yedekler: Mert, Hasan, Ali, Atatan, Arda
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Goller: James (dk. 17 ve 56) (DG Sivasspor), Şahverdi (dk. 73) (MKE Ankaragücü)