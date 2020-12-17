Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur mücadelesinde Sivasspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasının dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.
25. dakikada Sivasspor'da Kerem Kesgin'in sağ kanattan ortasında Felix'in yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.
36. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Kesgin'in yerden şutu auta çıktı.
44. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin şutunu kaleci Gökhan Cörüt kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Sakaxx, Orkun Aktaş, Ozan Ergün
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Kone, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Robin Yalçın, Jorge Felix, Kerem Kesgin, Barış Yardımcı, Ninga, Ziya Erdal, Faycal Fajr
Yedekler: Muammer Yıldırım, Claudemir, Gradel, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Şahin, Hakan Arslan, Kayode, Marcelo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Giresunspor: Gökhan Cörüt, Traore, Helder Luis, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Kerem Kalafat, İshak Doğan, Muhammet Ertürk, Uzodimma, Fatih Yılmaz, Clement
Yedekler: Mehmet Doğaç Çiftçi, Arda Kılıç, Ahmet Yusuf, Alperen Aydın, Saruhan Bolat, Şükrü Kara, Erol Can Akdağ, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı Kart: Uzodimma (Giresunspor)