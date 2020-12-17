İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur mücadelesinde Sivasspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasının dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.


25. dakikada Sivasspor'da Kerem Kesgin'in sağ kanattan ortasında Felix'in yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.


36. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Kesgin'in yerden şutu auta çıktı.


44. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin şutunu kaleci Gökhan Cörüt kornere çeldi.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Sarper Barış Sakaxx, Orkun Aktaş, Ozan Ergün


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Kone, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Robin Yalçın, Jorge Felix, Kerem Kesgin, Barış Yardımcı, Ninga, Ziya Erdal, Faycal Fajr


Yedekler: Muammer Yıldırım, Claudemir, Gradel, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Şahin, Hakan Arslan, Kayode, Marcelo


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Giresunspor: Gökhan Cörüt, Traore, Helder Luis, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Kerem Kalafat, İshak Doğan, Muhammet Ertürk, Uzodimma, Fatih Yılmaz, Clement


Yedekler: Mehmet Doğaç Çiftçi, Arda Kılıç, Ahmet Yusuf, Alperen Aydın, Saruhan Bolat, Şükrü Kara, Erol Can Akdağ, Hayrullah Bilazer


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı Kart: Uzodimma (Giresunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.