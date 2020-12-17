İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur mücadelesinde Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada Traore'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin'in şutu auta çıktı.


72. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Barış Yardımcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.


85. dakikada Gradel'in kullandığı serbest vuruşta seken topla buluşan Hakan Arslan'ın şutu kaleci Gökhan çeldi.


90+2. dakikada Kone'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Sarper Barış Sakaxx, Orkun Aktaş, Ozan Ergün


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Kone, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Robin Yalçın, Jorge Felix (Hakan Arslan dk. 59), Kerem Kesgin (Kayode dk. 59), Barış Yardımcı, Ninga (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72), Ziya Erdal (Gradel dk. 46), Faycal Fajr


Yedekler: Muammer Yıldırım, Claudemir, Yasin Öztekin, Kubilay Şahin, Marcelo


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Giresunspor: Gökhan Cörüt, Traore, Helder Luis, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Kerem Kalafat, İshak Doğan (Arda Kılıç dk. 86 ?), Muhammet Ertürk, Uzodimma (Hayrullah Bilazer dk. 62), Fatih Yılmaz, Clement (Erol Akdağ dk. 62 )


Yedekler: Mehmet Doğaç Çiftçi, Ahmet Yusuf, Alperen Aydın, Saruhan Bolat, Şükrü Kara


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Kayode (dk. 90+2) (Sivasspor)


Sarı Kart: Uzodimma (Giresunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.