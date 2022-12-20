Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 3 - Esenler Erok Spor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur Müsabakasında Sivasspor, Esenler Erok Spor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ taraftar yapılan ortayla ceza sahası içerişinde topla buluşan Sabi'a kaleyi hedef aldı, top üstten auta çıktı.
11. dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare kafasıyla dokundu. Top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikadan Uğur'un sol kanattan ortasında altı pas çizgisi üzerindeki Yatabare kafasıyla dokundu, top ağlarla buluştu. 2-0
36. dakikada İdris sol kanatta kazandığı topla ceza sahası içerisine girip sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-1
44. dakikada Uğur sol kanattan ceza sahası içerisine sürdüğü topu altı pas çizgisi önündeki Yatabare'ye bıraktı. Yatabare'nin topa dokunması yetti. 3-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Mehmet Akıncık
D.G. Sivassapor: Muammer, Caner, Goutas, Robin, Uğur, Keita, Camara, Erdoğan, Sabi'a, Gradel, Yatabare
Yedekler: Emre Satılmış, Murat, Cofie, Charisis, Angielski, Emre Gökay, Ulvestad, Musa, Hakan, Mehmet
Esenler Erok Spor: Bekir, Batuhan, Gökhan, Volkan, Cenk, Yavuz, Muharrem, Mehmet, Zahit, Muhammet, İdris
Yedekler: Ege, Berk, serhat, Enes, Kaan, Yiğit, Fatih
Goller: Yatabare (dk. 11, 25 ve 44)(Sivasspor), İdris (dk. 36)(Esenler Erok Spor)
Sarı kart: Batuhan (Esenler Erok Spor)