Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 5 - Esenler Erok Spor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur Müsabakasında Sivasspor, Esenler Erok Spor'u ağırladı. Müsabaka Sivasspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yatabare'nin ortasında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Erdoğan düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü kaydetti. 4-1
59. dakikada Zahit'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Serhat takımının 2. golünü kaydetti.
79. dakikada ceza sahası içerisinde Cem'in müdahalesiyle Angelski yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-2
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Mehmet Akıncık
D.G. Sivasspor: Muammer, Caner (Charisis dk. 58), Goutas, Robin (Hakan dk. 58), Uğur, Keita (Musa dk. 58), Camara, Erdoğan, Sabi'a( Ulvestad DK. 81) , Gradel, Yatabare (Angielski dk. 76),
Yedekler: Emre Satılmış, Murat, Cofie, Emre Gökay, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Esenler Erok Spor: Bekir, Batuhan, Gökhan, Volkan ( Enes dk. 55), Cenk, Yavuz, Muharrem, Mehmet (Berk dk. 46), Zahit( Yiğit dk. 81), Muhammet (Serhat dk. 46), İdris (Kaan dk. 76)
Yedekler: Ege, Fatih
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Yatabare (dk. 11, 25 ve 44), Gradel (dk. 79 pen.) (Sivasspor), İdris (dk. 36) (Esenler Erok Spor)
Sarı kart: Batuhan (Esenler Erok Spor)